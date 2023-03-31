В Алматы весной высадят более 10 тысяч деревьев
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы начались ежегодные посадки деревьев лиственных и хвойных пород. Об этом 31 марта Zakon.kz сообщили в акимате города.
По данным ведомства, в весенний период 2023 года планируется высадить свыше 10 тысяч саженцев, в том числе и в рамках акции "Зеленый двор" с участием жителей города.
"Всего им будет выдано 2638 саженцев. Раздача саженцев вязи, катальпы, ясени и березы запланирована на 1, 2 и 8, 9 апреля. После посадки на территории общего пользования участники акции обязуются обеспечить уход за зелеными насаждениями в течение трех лет".Пресс-служба акимата Алматы
В целом, сезон посадок продлится до конца мая.
Основные же посадки саженцев в Алматы состоятся в осенний период 2023 года: планируется высадить свыше 300 тысяч деревьев. Большая часть деревьев будет высажена в Алатауском и Наурызбайском районах.
30 марта аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района заявил, что скверы "Слава аэропорта" и Дома школьников № 6 будут отремонтированы.
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