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В Жанаозене две женщины подрались на детской площадке

В Жанаозене две женщины подрались на детской площадке Фото: акимат Алматы
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как две женщины дерутся на детской площадке, сообщает Zakon.kz.

В ДП Мангистауской области прокомментировали данный инцидент. 

"Стражи порядка установили личности обеих женщин, они были доставлены в полицию", – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Как выяснилось, женщины не имеют друг к другу претензий и заявлений не писали. 

Как отметили в полиции, с ними была проведена профилактическая беседа.


Осенью 2022 года в Алматы две женщины подрались на дороге. Видео инцидента попало в соцсети. 

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