В Жанаозене две женщины подрались на детской площадке
Фото: акимат Алматы
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как две женщины дерутся на детской площадке, сообщает Zakon.kz.
В ДП Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.
"Стражи порядка установили личности обеих женщин, они были доставлены в полицию", – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Как выяснилось, женщины не имеют друг к другу претензий и заявлений не писали.
Как отметили в полиции, с ними была проведена профилактическая беседа.
Осенью 2022 года в Алматы две женщины подрались на дороге. Видео инцидента попало в соцсети.
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