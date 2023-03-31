В Жанаозене две женщины подрались на детской площадке

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как две женщины дерутся на детской площадке, сообщает Zakon.kz.

В ДП Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

"Стражи порядка установили личности обеих женщин, они были доставлены в полицию", – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Как выяснилось, женщины не имеют друг к другу претензий и заявлений не писали.

Как отметили в полиции, с ними была проведена профилактическая беседа.





Осенью 2022 года в Алматы две женщины подрались на дороге. Видео инцидента попало в соцсети.