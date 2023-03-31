БРК поддержит модернизацию энергосистемы западного Казахстана

АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Банк, БРК) выделило облигационный заем компании по управлению электрическими сетями АО "KEGOC".

Общая сумма займа составляет 10 млрд тенге, средства будут направлены заемщиком на реконструкцию высоковольтных линий и усиление электрической сети западной зоны единой энергосистемы (ЕЭС) Казахстана.

"Проект позволит повысить пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей в западных регионах Казахстана. Также он поможет снизить потери в сетях, тем самым повысив эффективность энергосистемы". Председатель правления БРК Нурлан Байбазаров

Для финансирования проекта Банком используются средства, привлеченные на бирже KASE 29 марта от размещения дебютных "зеленых" облигаций. На эти деньги БРК купил "зеленые" облигации KEGOC, торги по которым на KASE состоялись 30 марта, и средства от их размещения пойдут непосредственно на финансирование проекта. Отметим, что это первая сделка БРК, структурированная в виде облигационного займа.

Помимо БРК, в проекте участвует соинвестор в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития. Этот совместный проект показывает потенциал по привлечению иностранных инвестиций в развитие казахстанской инфраструктуры.

Среди социальных эффектов проекта следует отметить обеспечение бесперебойной и безопасной подачи электроэнергии потребителям, снижение выбросов в окружающую среду и технических потерь, а также уменьшение расхода электроэнергии на 4,392 млн киловатт-часов в год. Кроме того, на период строительства будут созданы более 450 рабочих мест для казахстанских специалистов.

Отметим, что БРК финансирует проекты квазигосударственного сектора только совместно с другими кредиторами на условиях синдицированного или совместного финансирования, а также при соответствии данных проектов принципам ESG.