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Эксперты международных организаций проверяют деятельность "АрселорМиттал Темиртау"

Казахстан, АрселорМиттал Темиртау, авария Фото: primeminister.kz
Глава Комитета труда и соцзащиты МТСЗН, главный госинспектор труда РК Толеген Оспанкулов в СЦК объяснил, почему в Минтруда прекратили проверку на "АрселорМиттал Темиртау". Это связано с тем, что к проверке приступила международная экспертная компания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Толеген Оспанкулов напомнил, что в Карагандинской области 3 ноября 2022 года на территории АО "АрселорМиттал Темиртау" на шахте им. Ленина в результате внезапного выброса газа произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом, где погибли пять работников.

Спикер добавил, что тогда Министерство труда и соцзащиты населения совместно с Генпрокуратурой и другими госорганами начали комплексную проверку на данном предприятий.

Было установлено, что основными причинами несчастного случая со стороны работодателя признаны неудовлетворительная организация производства работ и нарушение трудовой и производственной дисциплины.

"С декабря мы эту проверку прекратили, потому что к проверке приступила международная экспертная компания: юридические фирмы Cuirts, Mallet-Pervost, Colt & Mosle LLP. Ими проводится проверка деятельности АМТ. На сегодня эта проверка еще не завершена, и по ее результатам, конечно, с учетом тех замечаний, которые были выявлены нашими госинспекторами труда и другими экспертами, будет принят на уровне правительства комплексный план по оздоровлению ситуации на данном предприятии".Толеген Оспанкулов

Но вместе с тем, по его словам, на сегодня работает комплексный план по сокращению рабочих мест с вредными условиями труда и сокращению уровня производственного травматизма на уровне АМТ.

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

По результатам расследования Правительственная комиссия установила 100% вину АО "АМТ" за происшедший несчастный случай, а также определила 26 должностных лиц АО "АМТ", допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда.

Всего на "АрселорМиттал Темиртау" с 2006 года погибли 100 казахстанцев.

Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов заявил, что на "АрселорМиттал Темиртау" ситуация с промбезопасностью плачевная.

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