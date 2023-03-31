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В соцсетях появилось видео, как девочку дважды чуть не сбили на зебре в Павлодаре

В соцсетях появилось видео, как девочку едва дважды не сбили на зебре в Павлодаре Фото: скриншот видео
На видео зафиксирован момент, как двое водителей не пропустили девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Благодаря счастливой случайности ей дважды удалось избежать наезда, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомашины Hyundai Accent и водитель авто Volkswagen Touran привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 600 КоАП РК.

Как отметили в полиции, их оштрафовали на 10 МРП. Также с ними проведена профилактическая беседа.

Полицейские предупреждают водителей о строгом соблюдении ПДД, быть бдительными и внимательными вблизи пешеходных переходов, автобусных и трамвайных остановок.

В середине февраля двух пожилых женщин сбили на дороге в Алматы. Одна из них скончалась на месте происшествия. 



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Анастасия Стативкина
Павлодар Павлодарская область
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