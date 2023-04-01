5 новых студенческих общежитий строят в Кокшетау

Сейчас их возведение идёт при трёх колледжах и одном университете. Благодаря этому вопрос с проживанием решится для почти двух тысяч студентов областного центра, сообщает Zakon.kz.

В своем Послании президент особо остановился не только на сферах экономического развития, но и образования и науки. Вместе с тем, Глава государства озвучил проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение. Он отметил, что всесторонняя поддержка молодежи – это одна из главных задач государства. В частности, поручил решить вопрос нехватки мест в студенческих общежитиях.

За последние годы в Акмолинской области из-за большого притока студентов с южных регионов страны нехватка мест в общежитиях увеличилась. По прогнозам, в ближайшее время ожидается еще больше. Число учащихся в колледжах и вузах растёт с каждым годом, а вместе с ними и потребность в общежитиях. По словам местных властей, для решения проблемы до 2025 года в регионе за средств из бюджета планируется построить 7 общежитий на 2 700 мест. Два из них сдадут в пользование более полутысячам студентов уже в этом году.

"Для решения проблемы нехватки мест в студенческих общежитиях в областном центре начато строительство трех студенческих общежитий по 300 мест каждое для Высшего технического колледжа, Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина, Высшего колледжа культуры им. Акана серэ. Ввод данных общежитий планируется поэтапно в 2023-2024 годах. Кроме этого, высшим многопрофильным колледжем гражданской защиты также запланировано строительство общежития на 500 мест", - отметили в управлении строительства Акмолинской области.

В некоторых учебных заведениях все же успели подготовиться к притоку абитуриентов и начать возведение жилых корпусов. Новый жилой корпус для 300 студентов получит высший технический колледж. В нем обучаются около 2,5 тысяч учащихся. Их число с каждым годом растёт, а вместе с ним увеличивается и потребность в общежитиях.

"500 студентов обеспечены общежитием, потребность для 700 студентов, которым требуется жильё в общежитии. Так как арендное жильё в городе очень дорогое, это поспособствует тому, чтобы студенты бесплатно проживали в общежитии и без проблем занимались своими прямыми обязанностями – получением знаний и навыков", - рассказал заместитель директора Кокшетауского высшего технического колледжа Нартай Ибраев.

Вместе с тем некоторые образовательные учреждения решают проблему с общежитиями своими силами. К примеру, один местный вуз строит жилой корпус для 500 студентов за счёт собственных инвестиций. Другой частный колледж намерен к 2024 году возвести общежитие на 500 мест на сумму 1,5 миллиарда тенге. Все это позволит обеспечить всех студентов местам в общежитиях, заверяют местные власти.

Автор: Алма Байгужина