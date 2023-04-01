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Офтальмолог рассказала, какие упражнения для глаз наиболее эффективные

Офтальмолог рассказала, какие упражнения для глаз наиболее эффективные Фото: freepik
Существует множество упражнений, которые могут помочь улучшить зрение. Несколькими из них поделилась офтальмолог из Южной Кореи Сони Хванг, сообщает Zakon.kz.

Ниже приведены некоторые упражнения, которые могут помочь улучшить зрение по мнению офтальмолога:

Работа с фокусом. Поставьте палец в нескольких сантиметрах от глаз и посмотрите на него. Затем посмотрите на предмет, находящийся на расстоянии около 3 метров. Повторите этот процесс несколько раз.

Массаж глаз. Нежно массируйте веки круговыми движениями. Это поможет улучшить кровообращение и уменьшить напряжение глаз.

Перекатывание глаз. Закройте глаза и медленно перемещайте их вправо, затем влево. Повторите несколько раз.

Рисование фигур. Нарисуйте на бумаге круги, квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры, затем сосредоточьтесь на каждой фигуре по очереди.

Упражнения на близкое расстояние. Для этого упражнения возьмите книгу и держите ее на расстоянии около 15 сантиметров от глаз. Посмотрите на страницу в течение нескольких секунд, затем отведите глаза на предмет, находящийся на расстоянии около 3 метров. Повторите этот процесс несколько раз.

Отдых глаз. Регулярно давайте глазам отдохнуть, особенно если работаете за компьютером или проводите много времени, читая или смотря на экраны. Каждый час делайте перерыв на несколько минут, чтобы сфокусировать взгляд на предмете, находящемся на расстоянии около 3 метров, и расслабить глаза.

Важно отметить, что эти упражнения могут помочь улучшить зрение, но для получения наибольшей пользы следует обратиться к врачу-офтальмологу, чтобы получить профессиональные советы и рекомендации.

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