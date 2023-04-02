Не имеющий аналогов геологический хаб открыли в Костанайской области

Первый подобный проект в стране, реализуемый за счет частных инвестиций, внедрила компания ERG, сообщает Zakon.kz.

Это важнейший объект для геологоразведки Казахстана, назвали его ERG GeoHub. Он представляет из себя централизованное кернохранилище, в котором проводят первичные исследования проб пород. Построило его дочернее предприятие компании ERG - ТОО "ERG Exploration".

Принимающий участие в церемонии открытия геохаба председатель комитета геологии МИИР РК Ерлан Акбаров отметил, что построенное кернохранилище – уникальный для Казахстана проект.



"Строительство и ввод в эксплуатацию данного геологического хаба даст импульс для развития геологической отрасли страны. Такой хаб впервые открывается за счет частных инвестиций. В Астане у нас так же запланировано строительство кернохранилища на 300 тыс. погонных метров, где будет собран геологический фонд со всей страны. Но ERG GeoHub – это первое из современных кернохранилищ, построенное по всем мировым стандартам геологоразведки", - считает Ерлан Акбаров.

Открытие хаба приурочили к празднованию Дня геолога. Заместитель генерального директора по проектам и развитию Евразийской Группы Ардак Нуразханов сообщил, что два года назад компанией было принято решение развивать внутренние компетенции и собственные ресурсы в геологоразведке. Тогда и было создано ТОО "ERG Exploration".



Фото: ERG Exploration

"С нашим новым геохабом мы полностью закрываем производственную цепочку. У нас есть свои ресурсы по проектированию и постановке поисково-разведочных работ, у нас есть ресурсы в геофизике, бурении, инфраструктуре, буровые станки и самые современные инструменты, чтобы информацию обрабатывать и делать постановку запасов на баланс. За последние два года вложены огромные инвестиции в геологоразведку. В прошлом году было вложено в это направление около 9-10 млн долларов, в этом году около 20 млн долларов, в 2024 году стоит план порядка 40 млн долларов", - отметил Ардак Нуразханов.

Новое хранилище позволяет вместить в себя 100 тыс. погонных метров керна. Это не просто склад, это комплекс для первичного исследования добытых пород. Строительство его началось в прошлом году. Условно хаб поделен на три участка – непосредственно само кернохранилище, так называемая документаторская, где проводится осмотр материала и зона нарезки кернового материала.

Фото: ERG Exploration

"Здесь все новейшее технологическое оборудование. Керновый материал с участков буровых работ доставляется сюда. Затем перемещается на документационные столы, после производится детальное описание: определение пород, описание минералогического состава, структуры, текстуры, фотодокументация", - рассказал и.о. начальника полевых работ ТОО "ERG Exploration" Даурен Тынынбаев.

В ближайшие месяцы компания намерена установить экспресс-лаборатории, где исследования будут проводиться, что называется, в полевых условиях. При этом предварительные заключения по кернам будут высокоточными – до 90% точности.

"На сегодняшний день объем бурения в компании "ERG Exploration" составляет порядка 50 тысяч погонных метров керна. В планах увеличить количество станков до 10 единиц и выполнять порядка 100-120 тысяч погонных метров бурения ежегодно. Кроме того, мы запустили свой центр компетенций в Астане, а в прошлом году – собственную топогеодезическую службу. В планах расширить географию и работать по всей территории Казахстана", - отметил генеральный директор ТОО "ERG Exploration" Азамат Шалабаев.

Помимо геологического хаба в Рудном, в ближайшие месяцы будут запущены два кернохранилища по 50 тысяч погонных метров в Хромтау в Актюбинской области.

"Костанайская и Актюбинская области станут двумя ключевыми базами, где будут храниться все наши керны. Материала будет много, потому что у нас уже около 40 лицензий, по которым наша команда работает с точки зрения оценки, поиска и разведки полезных ископаемых", - заключил заместитель генерального директора по проектам и развитию Евразийской Группы Ардак Нуразханов.