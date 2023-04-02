В Кызылорде ветер погнул трубу на предприятии и сорвал крыши домов
Фото: пресс-служба акимата Казалинского района
В результате шквального ветра и пыльной бури в Казалинском районе с домов были сорваны крыши, а на предприятии "Қазалы Теміржолжылу" погнулась огромная труба, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в акимате района, в результате обрушения жертв и пострадавших нет.
Известно, что наблюдаются перебои с электричеством.
Отмечается, что на предприятии уже взялись за ремонт трубы.
Фото: пресс-служба акимата Казалинского района
Между тем жителей региона предупреждают, что в ближайшие сутки синоптики вновь прогнозируют пыльные бури и сильный ветер с порывами до 25 м/с.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено на воскресенье в 11 областях страны.
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