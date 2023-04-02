Главное к утру: поражение и рекорд Рыбакиной, протесты в Израиле и торнадо в США

Наша теннисистка Елена Рыбакина уступила в финале Miami Open, но установила рекорд. Более 175 тыс. митингующих вышли на улицы израильских городов из-за недоверия властям и требования судебной реформы. А в США торнадо унесло жизни 21 человека. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Наша "Рыбка" потерпела фиаско

Седьмая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина уступила в финале турнира WTA-1000 в Майами Петре Квитовой из Чехии, которая занимает 12-ю позицию в мировом рейтинге. Чешка – двукратная чемпионка "Уимблдона" и некогда была второй ракеткой мира. Счет финального поединка – 7:6 (16:14), 6:2.

Тем не менее, несмотря на проигрыш в финале, Елена установила рекорд – стала первой в истории теннисисткой, которая выполнила более 60 эйсов в одном турнире WTA 1000. Также Рыбакина закрепилась на 7-й строчке мирового рейтинга.

За победу в финале чешка получит $ 1,2 млн в качестве призовых и 1000 рейтинговых очков. Рыбакина, в свою очередь, получит $ 662 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.

Отметим, что после поражения Елена не опускает руки и обещает еще вернуться в Майами. Пожелаем ей удачи!

Вопиющие кадры

В Жанаозене люди дротиками отстреливали в собак, а затем выкидывали трупы в яму. Их оказалось 18. Среди туш был живой щенок и овчарка. Видео об этом попало в сеть.

Зоозащитники обратились к властям с просьбой решить этот вопрос и остановить это безумие.

Шквальный ветер

В Кызылорде ветер погнул трубу на предприятии и сорвал крыши домов. Как рассказали в акимате района, в результате обрушения жертв и пострадавших нет. Известно, что наблюдаются перебои с электричеством.

Отмечается, что на предприятии уже взялись за ремонт трубы.

Спасатели

Алматинские спасатели помогли трем туристам спуститься с пика Букреева. Один из участников похода получил небольшую травму, и группа приняла решение обратиться к спасателям. Информация о происшествии поступила в дежурно-диспетчерскую часть ДЧС города Алматы 1 апреля 2023 года в 16:10. Туристы направлялись на пик Букреева. На маршруте один из участников, поскользнувшись, ударился о дерево.

Мировые новости

Крупнейшая манифестация проходила возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Собралось 175 тыс.человек. Полиция задержала 19 протестующих.

Несмотря на то, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отложил принятие реформы до лета, активисты заявляют, что не верят в предлагаемый властями "компромисс" и намерены добиваться полной отмены реформы.

А в США в восьми штатах торнадо унесло жизни 21 человека. Десятки пострадавших от стихийного бедствия Арканзаса, Миссисипи, Айовы, Теннесси, Иллинойса и Висконсина и др. были госпитализированы.