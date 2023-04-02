Ихтиологи обнаружили самую глубоководную рыбу из когда-либо зарегистрированных

У берегов Японии на глубине 8336 м ихтиологи засняли на камеру рыбу-улитку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, таким образом ученые установили новый рекорд.

Видео, на котором продемонстрированы эти рыбы, было зафиксировано автономным "посадочным модулем", который сбросили в желоб Идзу-Огасавара, что на юге страны.



Предыдущую самую глубоководную рыбу зафиксировали в 2017 году в Марианской впадине Тихого океана.

Марианская впадина самой глубокой точкой любого моря на земле с максимальной глубиной около 10 935 м.



До этого, 10 лет назад, ученый из Университета Западной Австралии сделал прогноз, что живых рыб можно будет найти на глубине от 8200 до 8400 м.



Хотя пока этот вид рыб еще не удалось поймать для полного определения его видового происхождения, однако исследователям уже удалось поймать несколько рыб, которые находились чуть выше, на глубине 8022 м.

Ранее сообщалось, что в трех регионах Казахстана введен запрет на рыбную ловлю.

