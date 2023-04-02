Ситуация в Украине: Завод "Маяк" начал производить авиационные боеприпасы, В Хмельницком штурмуют собор УПЦ

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Пресс-служба украинского оборонного завода "Маяк" в Facebook заявила о том, что предприятие начало производить авиационные боеприпасы осколочного действия, которые можно сбрасывать с беспилотника, сообщает Zakon.kz.

Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить авиационные боеприпасы осколочного действия, которые можно сбрасывать с беспилотника. Об этом говорится на их странице в Facebook.

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