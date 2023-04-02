Как определить аутизм в раннем возрасте

Психолог Елизавета Давыдова назвала признаки аутизма, которые можно заметить в раннем возрасте, сообщает Zakon.kz.

Психолог в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что дети в раннем возрасте ведут себя по-разному, но некоторые странности в их поведении должны насторожить родителей.



Одним из таких тревожных звоночков Давыдова назвала отсутствие радости при виде взрослых. По словам, психолога младенцы трясут руками и ногами, когда в поле их зрения появляются отец или мать, либо иначе проявляют радость. У детей с расстройством аутистического спектра (РАС) этих эмоций нет.

Она отметила, что подобное поведение может быть связано и с глухотой, поэтому необходимо проверить состояние здоровья ребенка.

"Можно заподозрить РАС, если ребенок слезает с колен, не любит, чтобы его целовали, или подолгу фокусируется на каких-то нестандартных предметах, например, на том, как капает вода. Важно помнить, что любой ребенок имеет право на такие эпизоды, но если это вызывает у него всепоглощающий интерес и малыша сложно переключить на что-то другое, то это уже сигнал". Елизавета Давыдова

Как уточняется, детей с РАС привлекают монотонные занятия, повторяющиеся движения, которые можно сразу заметить. Так, они могут подолгу крутить руками или раскачиваться из стороны в сторону.

"Основными диагностическими критериями являются нарушение общения и стереотипное повторяющееся поведение. При перечисленных проявлениях родителям следует обратиться к психологам и дефектологам, чтобы выяснить точную причину, своевременно узнать о диагнозе и начать реабилитацию для успешной социализации ребенка", – резюмировала Давыдова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут межведомственную комиссию по защите прав детей.