В Актау водитель сбил двух девушек

Фото: очевидцев

Инцидент произошел около 23:20 в 15 микрорайоне. Как установлено полицией, водитель Lada Kalina сбил двух пешеходов, девушек 16 и 22 лет, на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

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