В Актау водитель сбил двух девушек
Фото: очевидцев
Инцидент произошел около 23:20 в 15 микрорайоне. Как установлено полицией, водитель Lada Kalina сбил двух пешеходов, девушек 16 и 22 лет, на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации портала "Лада", на место прибыли несколько патрульных экипажей и две кареты скорой помощи.
Пострадавших доставили в областную больницу.
На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Ранее сообщалось, что к пяти годам колонии приговорил суд 67-летнего актюбинца за аварию, в которой погибли восемь человек.
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