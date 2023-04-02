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Законодательство РК

В Актау водитель сбил двух девушек

наезд на пешеходов Фото: очевидцев
Инцидент произошел около 23:20 в 15 микрорайоне. Как установлено полицией, водитель Lada Kalina сбил двух пешеходов, девушек 16 и 22 лет, на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала "Лада", на место прибыли несколько патрульных экипажей и две кареты скорой помощи.

Пострадавших доставили в областную больницу.

На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК.

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Ранее сообщалось, что к пяти годам колонии приговорил суд 67-летнего актюбинца за аварию, в которой погибли восемь человек.

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