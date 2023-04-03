В Великобритании закрылись более 1 тыс. пабов из-за роста цен

В Великобритании по итогам 2022 года из-за роста стоимости жизни в стране закрылись более 1 тыс. пабов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты Daily Mail, число закрытых питейных заведений в Соединенном Королевстве вдвое превышает показатели 2021 года, несмотря на действие в тот период коронавирусных ограничений. Подчеркивается, что больше всего пабов (98) закрылись в Лондоне.

Британская ассоциация пива и пабов заявила, что всего в стране по состоянию на 2019 год было 47,2 тыс. питейных заведений.

По официальным данным, в феврале инфляция в Великобритании составила 10,4% в годовом исчислении. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует разработать собственные санкции.