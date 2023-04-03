Ученые выявили влияние космических бурь на сигналы поездов

Астрофизики Американского геофизического союза выяснили, что космические бури могут изменить сигналы поездов на противоположные, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам, опубликованным в Space Weather, в июле 1982 года сигналы поездов в Швеции дали осечку и стали красными, когда должны были быть зелеными. Причиной был космический шторм, который начался на расстоянии 150 млн км – на Солнце. Как выяснилось, вспышки звезды могут изменить магнитное поле Земли и взывать геомагнитную бурю, когда на нее падает солнечное вещество. Это может создать электрические токи на поверхности Земли, которые повреждают линии электропередачи, трубопроводы, железнодорожные пути и многое другое.

Ученые разработали модель для проверки того, насколько сильной должна быть геомагнитная буря, чтобы нарушить работу двух железных дорог в Великобритании, и как часто это может происходить.

Астрофизики пришли к мнению, что достаточно сильные вспышки на Солнце происходят примерно раз в 30 лет. Более сильные штормы, которые, как ожидается, будут происходить раз в 100 лет, могут нарушить почти все сигналы.

Отмечается, что эти результаты помогут ученым и регулирующим органам оценить, насколько поезда уязвимы для геомагнитных бурь, и предупреждать операторов поездов.

Ранее сообщалось, что апрель подарит наблюдателям звездного неба первый весенний звездопад Лириды и первое затмение года.