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Стала известна причина развода звезды "Жестоких игр"

актриса Фото: Instagram/reesewitherspoon
Американская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом, сообщает Zakon.kz.

Согласно документам, попавшим в распоряжении издания People, причиной развода в официальном иске названы "непреодолимые различия" между супругами.

Отмечается, что перед заключением союза пара подписала брачный договор, а опека над 10-летним сыном Теннесси Джеймсом будет осуществляться совместно.

Супруги объявили о разводе после 12 лет брака 25 марта. Они опубликовали соответствующие сообщения в соцсетях.

В своем посте актриса сказала, что бывшие пара сохраняет теплые и уважительные отношения, а главным приоритетом для них остается их общий сын.

Риз Уизерспун и Джим Тот поженились 26 марта 2011 года. Помимо Теннесси, у актрисы двое детей от первого мужа, актера Райана Филлиппа – дочь Ава и сын Дикон.

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Елена Беляева
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