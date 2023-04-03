В шести крупных городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

По прогнозу специалистов "Казгидромет" неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 3 апреля в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Актау и Алматы, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее почти на всей территории Казахстана синоптики пообещали грозы, туман и сильные порывы ветра.