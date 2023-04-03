Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В шести крупных городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В шести крупных городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По прогнозу специалистов "Казгидромет" неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 3 апреля в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Актау и Алматы, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее почти на всей территории Казахстана синоптики пообещали грозы, туман и сильные порывы ветра.

Читайте также

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти

Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов обжаловал приговор

NASA представит команду астронавтов для облета Луны

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Штормовое на понедельник: гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Алматинцы почувствовали землетрясение
Алматинцы почувствовали землетрясение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления