Товарный поезд сошел с рельсов в США

В американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов товарного состава, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС некоторые вагоны оказались в реке в результате происшествия.

По заявлению местной полиции, опасных веществ в поезде не было. Причины произошедшего устанавливаются, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что поезд с опасными материалами сошел с рельсов в США. Железнодорожная авария в США привела к утечке нефти из грузовых вагонов поезда, перевозившего опасные материалы.