Шавкат Рахмонов сделал фото с волками

Шавкат Рахмонов опубликовал в соцсетях фото в традиционном казахском наряде на троне с волками, чем позлил своих соперников, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz боец UFC Шавкат Рахмонов написал: "Некоторые говорят, что они — волки... Волки под нами!". И в комментариях началась небольшая перепалка.

Ну и как обычно, нашелся тот, кто написал: "Как говорится казах без понтов - безпонтовый казах".

Напомним, Шавкат Рахмонов выступает в UFC и на данный момент имеет безупречный рекорд в промоушне - 5:0 - и вообще в профессиональной карьере - 17:0. В своем последнем бою в UFC Рахмонов победил удушающим приемом в третьем раунде американского файтера Джеффа Нила (15-5).

Ранее мы писали, что Шавкату Рахмонову подарили скакуна в Астане. Традиционный подарок в виде скакуна был дарован столичными любителями конного спорта. По казахским обычаям коня могут подарить в особо значимых случаях в знак уважения и почтения, с пожеланием удачи и достатка.