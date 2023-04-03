Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти. Подробности взрыва в питерском кафе, где погиб журналист и еще 30 человек пострадали. И успех спортсменов в футболе, художественной гимнастике и теннисе. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Нефть

Казахстан намерен сократить добычу на 78 тыс. барр/сут. "Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года", – говорится в сообщении Министерства энергетики РК.

Между тем стоимость нефти ожидаемо отреагировала бурным ростом почти на 8% на новость о сокращении добычи со стороны крупнейших производителей- членов ОПЕК+. Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель. Такая стоимость зафиксирована впервые с 7 марта, следует из данных торгов.

Взрыв в питерском кафе

Вечером стало известно, что на Университетской набережной в Санкт-Петербурге в кафе произошел взрыв, в результате погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский, пострадали 30 человек, в том числе ребенок.

Позже появились некоторые подробности происшествия. Предположительно взрывное устройство было принесено одним из посетителей – девушкой. В правоохранительных органах указали, что его мощность составила более 200 г тротила. Очевидец взрыва в кафе рассказал, что в руках у военкора Владлена Татарского взорвалась статуэтка, которую ему подарили во время творческого вечера.

Очевидцы сообщили, что девушку со статуэткой и самодельным взрывным устройством военный корреспондент Владлен Татарский не знал, может, видел мельком на мероприятиях. Сейчас она задержана и доставлена к следователю, хотя позже сообщили, что, скорее всего, это не она, а ее сестра. А вообще про подозреваемую во взрыве известно, что она жительница Петербурга, 1997 года. Зовут ее Дарья Трепова.

Известно, что подозреваемая ранее переводила деньги организации, признанной экстремистской на территории РФ. А в феврале 2022 года Дарью и ее мужа задерживали за участие в антивоенных митингах. Сейчас его разыскивают.



При взрыве также были ранены журналистка Татьяна Любина, а также организатор "Бессмертного полка" в Таллине Сергей Чаулин, которого в прошлом году депортировали из Эстонии, и другие.

Ход расследования уголовного дела о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

США

В администрации экс-президента США Дональда Трампа сообщили, что он намерен выступить после предъявления обвинений в суде Нью-Йорка в вторник, 4 апреля.

А в штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов состава, в которых перевозилось пиво. Некоторые вагоны оказались в реке в результате происшествия. При этом в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет.

Китайские ракеты

Китайская компания Space Pioneer запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в Китае.

И новости спорта

Североказахстанский футбольный клуб "Кызыл-Жар", не потерпев ни одного поражения за стартовые 4 тура, возглавил турнирную таблицу республиканского первенства среди команд Премьер-лиги.

Теннисист Денис Евсеев выиграл в полуфинале квалификации турнира мексиканского спортсмена и теперь поборется за выход в основную сетку турнира в Сан-Луис-Потоси.

Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева стала серебряным призером Кубка мира. По информации Казахстанской федерации гимнастики, Эльжана Таниева выступила в финалах упражнений с лентой, мячом и булавами. По итогам финала она заняла 2 место с результатом 30.900 балла.