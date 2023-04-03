Почти 30 млрд тенге составили выплаты по Коллективному договору в АО "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году

Сегодня Коллективный договор является одним из основных инструментов, регулирующих не только права и обязанности работодателя и работника, но и систему социальных выплат, льгот, поощрений и т. д. Соблюдать его условия обязаны все, кто подписал договор.

В АО "АрселорМиттал Темиртау" каждый пункт Коллективного договора тщательно прорабатывается. В 2022 году был принят новый вариант Коллективного договора компании, в котором условия для работников стали значительно лучше. Работа велась в течение целого года. В этих целях была создана совместная комиссия из представителей правления АО "АрселорМиттал Темиртау", ОО "Профсоюз Металлургов "Жақтау", ОО "Профсоюз Угольщиков "Қорғау". При этом предварительно была достигнута договоренность о том, что пока не будет принят новый Коллективный договор, предыдущий остается в силе. Этот шаг был предпринят во избежание каких-либо спорных, претензионных моментов.

Однако начать рассказ о Коллективном договоре АО "АрселорМиттал Темиртау" нужно с вопроса о том, на кого распространяется его действие. В первую очередь это работники компании, являющиеся членами профсоюзов. Также в это число попадают работники, присоединившиеся к Коллективному договору на основании личного заявления и оплачивающие профсоюзные взносы наравне с членами профсоюза. Помимо этого, Коллективный договор распространяется и на пенсионеров и неработающих уже в компании сотрудников, но состоящих в Профкоме неработающих пенсионеров компании.

Итак, говоря о Коллективном договоре АО "АрселорМиттал Темиртау", принятом на 2022-2024 гг., в первую очередь отметим, что были внесены изменения и дополнения, увеличивающие социальную поддержку работников.

"В частности, внесены изменения, касающиеся Трудового законодательства РК, а также новые льготы и гарантии. Один из основных пунктов – индексация заработной платы работникам компании с января на весь уровень инфляции, которая устанавливается Правительством РК. За 2022 год инфляция составила 20,3%. Именно на столько увеличили заработную плату сотрудникам компании с 1 января 2023 года приказом генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимира Яблонского, – говорит председатель ОО "Профсоюз Металлургов "Жақтау" Виктор Щетинин. – Мне кажется, что таким образом в Казахстане пока никто не увеличивает зарплаты".

Еще один из главных моментов, который изменился в новом Коллективном договоре, – положение о разовой выплате за выполнение производственных показателей по итогам года или так называемой 13 зарплате.

"Если раньше 13 зарплата начислялась (по Стальному департаменту. – Прим.авт.) за показатели по твердой стали (по конвертерному цеху) и было много недопониманий по этому поводу, то с 2022 года мы взяли показатель по качеству проката в прокатных цехах". Виктор Щетинин

Что касается Угольного департамента, то на разовую выплату влияют сразу три показателя: выполнение бизнес-плана по добыче угля, по производству угольного концентрата, непревышение фактической зольности рядовых углей от утвержденного планового уровня.

К слову, в 2022 году все показатели в компании были достигнуты в полном объеме.

В Коллективном договоре есть пункты, выплаты по которым производятся автоматически. Однако, есть и такие, которые исполняются только совместным решением администрации компании и профсоюзов, либо по личному заявлению работника.

"Есть пункты оказания материальной помощи работнику в связи с тяжелым материальным положением, предстоящими операциями, случившимися пожарами и т.д. Для таких вопросов создана специальная комиссия, которая ежемесячно рассматривает эти заявления и принимает по ним решения". Виктор Щетинин

Аналогично комиссия рассматривает заявления о предоставлении беспроцентной ссуды. Согласно Коллективному договору, такая ссуда предоставляется для приобретения или восстановление жилья, на лечение, обучение, но при наличии необходимых подтверждающих документов.

По итогам 2022 года беспроцентная ссуда работникам была выдана на 175 114 000 тенге, из них в Стальном департаменте – на 84 325 000 тенге, в Угольном департаменте – на 90 789 000 тенге.

В случае расторжения трудового договора с работником компании по состоянию здоровью, согласно Коллективному договору, также предусмотрены компенсационные выплаты.

Затраты компании "АрселорМиттал Темиртау" по Коллективному договору за 2022 г. составили 29,03 млрд тенге, в том числе в Стальном департаменте – 12 317 049 тысяч тенге, Угольном департаменте – 16 714 780 тысяч тенге.

Отметим, что в Коллективном договоре АО "АрселорМиттал Темиртау", помимо сохранения прежних льгот и выплат, в новой редакции 2022 года появились дополнительные пункты, направленные на улучшение благосостояния работников, их стимулирование и поддержку.

Хотя, по признанию представителей профсоюзных организаций компании, в процессе обсуждения споров было много.

"Но точки соприкосновения были найдены. Это первый коллективный договор, который мы подписали без протоколов разногласий, без участия органов государственной власти. Это наша общая заслуга. В особенности хочу отметить позицию правления компании, которое проявило мудрость и терпение", – отметил Виктор Щетинин.

Практика обновления коллективного договора в АО "АрселорМиттал Темиртау" свидетельствует о лояльном отношении и заботе со стороны компании к работникам.

Сегодня в компании принимаются все меры для информирования сотрудников, разъяснения при необходимости Коллективного договора, и главное – соблюдения всех пунктов договора. В профсоюзах созданы комиссию по решению спорных моментов, если таковые возникают.

Об улучшении условий и оплаты труда, а также усилении работы компании в сфере социальной поддержки работников говорят и государственные органы.

Так, с 11 ноября 2021 года работает Согласительная комиссия, в состав которой вошли представители АО "АрселорМиттал Темиртау", профсоюзов и акимата области.

Как сообщает Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области, по требованиям 2021 года достигнуты договоренности, повышена заработная плата на 15%, выплачена 13-ая зарплата и решены др. социальные вопросы, снижены планы по добыче угля и другие.

После трагедии в ноябре 2022 года на шахте им. Ленина трудовыми коллективами Угольного департамента выдвинуты дополнительные требования.

Всего было выдвинуто 18 требований, из них – 3 находятся на рассмотрении центральными государственными органами, 12 уже исполнены, 3 – на исполнении.

По результатам работы согласительной комиссии приняты следующие решения:

С 1 января 2023 года производится индексация заработной платы на уровень инфляции согласно Коллективному договору. Выплачена 13-ая заработная плата в размере 100% всем работникам АО "АрселорМиттал Темиртау" до 16 декабря 2022 года.

В Управлении по инспекции труда Карагандинской области отмечают, что на сегодняшний день Коллективный договор АО "АрселорМиттал Темиртау" является одним из самых социально ориентированных, в котором учтены предложения всех заинтересованных сторон.