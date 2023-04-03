Для чего в марте Нацбанк Казахстана купил 232 млн долларов

Национальный банк Казахстана валютных интервенций в марте не проводил. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе НБК 3 апреля 2023 года.

По итогам марта курс тенге ослаб на 1,6% – до 452,7 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 130 до 164 млн долларов. Общий объем торгов составил 3,1 млрд долларов. В течение месяца на валютном рынке наблюдался рост волатильности на фоне снижения цен на энергоносители, а также ухудшения сентимента рыночных участников в связи с опасениями по поводу банковского сектора в США и Еврозоне.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в марте осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 232 млн долларов или порядка 7% от общего объема рынка". Пресс-служба Нацбанка РК

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 253 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.



"Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 721 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок". Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, в апреле фактический объем продаж из Нацфонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет.

"На основе текущих прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в марте Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 550 до 650 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов". Пресс-служба Нацбанка РК

В краткосрочной перспективе, как считают в НБК, динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – добавили в пресс-службе Нацбанка РК.

Новость по теме В какие страны чаще всего отправляют деньги из Казахстана

Аналитики ожидают более высокую инфляцию в 2023-2025 годах. Это следует из макроэкономического опроса среди экспертов в Казахстане, которым 30 марта 2023 года поделился Нацбанк.