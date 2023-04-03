Когда достроят уникальный для Казахстана транспортный тоннель

На строительстве почти 900 метрового тоннеля по маршруту Западная Европа – Западный Китай вновь начались работы, сообщает Zakon.kz.

Рабочие приступили к пробивке оставшихся нескольких десятков метров правого рукава тоннеля. Пробивка левого рукава и бетонные работы в нем полностью завершены в 2022 году.

Из истории работ

Работы на тоннеле на границе Туркестанской и Джамбульской областей, на перевале Шакпакбаба, словно "спящий" вулкан – то активизируются, то замирают. Только обещанные сроки сдачи в эксплуатацию тоннеля переносятся уже в восьмой раз. Проект уникального для Казахстана 840-километрового сооружения плюс подъездные пути и автомагистрали длиной более 40 км был разработан еще в 2014 году. Объект "тянет" на 18 млрд тенге.

Тогда же свои услуги по прокладке тоннеля с подъездными путями предложила иранская компания АОЗТ "Dena rahsaz construction company", имеющая опыт подобного строительства и прокладки дорог в горной местности.

Фото: Zakon.kz

Перевал Шакпакбаба известен своей "недоброй" славой – погодные условия подбрасывают извечные сюрпризы. Изначально предполагалось разрезать перевал для укладки полотна магистрали. Но тогда пришлось бы убирать сотни миллионов кубометров грунта и ежегодно изыскивать колоссальные средства на содержание дороги. Иранские дорожники предложили пробить под Шакпакбаба две ветки тоннеля. У иранцев была отработанная технология проведения направленных взрывов внутри тоннеля с постепенным продвижением.



Активная работа иностранных специалистов продолжалась недолго. В Казахстане в очередной раз обвалился тенге. Иранцы закупали все необходимое оборудование и стройматериалы за рубежом в долларах, а взаиморасчеты с РК вели в казахстанской национальной валюте. Тенге упал, и иранцы остались на мели, проделав около двух третей работ.

Фото: Zakon.kz

Контракт с иранскими строителями расторгли и объявили о проведении тендера. На завершение проекта претендовали две компании – азербайджанская и китайская. Но китайцев не устроила цена и к работам в 2017 году приступила азербайджанская АО Evraskon.



Тем временем случилось локальное ЧП – обвал породы на двух с половиной десятков метров внутри тоннеля. Как рассказали специалисты, в период между уходом иранской компании и приходом азербайджанских строителей был значительный временной промежуток. А при проведении работ земля не должна впитывать в себя воздух.

"Чтобы предотвратить возможность повторного обрушения и обваливания породы сделали расчеты, пробурили сверху три скважины, залили 8.5 тысячами тонн бетона. Установили дополнительно ребра жесткости, которые в проекте были через один метр, а ставили через 25 см. Дополнительно забивались анкера – по проекту 4 метровые, но, поскольку находились в зоне обвала, то мы сделали 6 метровые. А стержень анкерной арматуры стал уже 28 мм, а не 12", –рассказывал директор Кызылординского филиала АО Evraskon Кадыр Кадыров.

Строители, опираясь на расчеты, утверждают, что обвала не будет, бетонные армированные конструкции даже в зимнее время, учитывая возможный экстремальный снежный покров, примут все нагрузки на себя без последствий.

Реалии сегодняшнего дня

В 2019 году строительство пришлось заморозить из-за нерешенных финансовых проблем, практически двукратного роста цен на строительные материалы и закрытие границ. Однако общими усилиями выход был найден.

Фото: Zakon.kz

В 2022 году левый рукав тоннеля был практически завершен, полностью проведено бетонирование. Даже состоялся пробный проезд автотранспорта. По словам азербайджанских специалистов, ежедневно на проходке и укладке бетона работают больше 120 человек. Дополнительные рабочие и инженерные кадры из Казахстана будут привлекаться при проведении монтажа вентиляции, сигнализации, строительстве очистных сооружений, укладке дорожного покрытия.



"Сейчас главное завершить проходку и бетонирование в правой штольне. Укреплять приходится каждые пять сантиметров проходки. В зоне, где грунт особенно рыхлый, под бетонирование через полметра устанавливаем двутавровые стальные балки, между которыми — арматура и сетка. Это самая сложная часть работ", – пояснил руководитель проекта КФ АО "EVRASCON" Заур Бабаханов.

Как заявляют дорожники, до завершения проходки правого рукава остается с полсотни метров, укрепление бетоном сводов и стен, отведение воды, которой становится особенно много весной и осенью.

"В октябре-ноябре должны открыть проезд по обоим направлениям. Надеемся, что удастся это сделать раньше", – осторожно предположил замдиректора ТОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Нуржан Беков.

Завершить работы в тоннеле строители надеются к концу года, когда откроют проезд по обеим веткам. А вот остальные элементы проекта – обустройство мест отдыха, строительство вертолетных площадок и очистных сооружений будет, вероятно проходить в гарантийный период.