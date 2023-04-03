В австралийском штате детям запретят сидеть на уроках с телефонами

В конце 2023 года в государственных средних школах австралийского штата Новый Южный Уэлльс введут запрет на использование мобильных телефонов, сообщает Zakon.kz.

С 9 октября власти штата введут запрет на использование телефонов. Премьер-министр штата Крис Миннс заявил, что этот шаг поможет "очистить наши классы от ненужных отвлекающих факторов", сообщает The Daily Telegraph.

"Я знаю многих родителей, которые обеспокоены повсеместным распространением телефонов и технологий в учебной среде наших детей. Пришло время очистить наши классы от ненужных отвлекающих факторов и создать лучшую среду для обучения". премьер-министр Нового Южного Уэлльса Крис Миннс

Он сказал, что правительство рассмотрит возможность использования запирающихся чехлов и шкафчиков, чтобы обеспечить недоступность устройств во время занятий.



Он добавил, что другие страны доказали пользу для детей от политики "без телефонов". В пример он привел неуспевающих учеников в Великобритании.



Несколько школ уже внедрили политику ограниченного использования телефонов в кампусе, в том числе сиднейская средняя школа Конделл Парк. Директор школы Сьюзи Мобайед сообщила, что в начале дня ученики должны сдавать свои телефоны.

Тем не менее, эксперт в области цифровой грамотности и цифрового благополучия в Университете Западного Сиднея Джоанна Орландо сказала, что запрет на технологии не решает долгосрочных проблем. По ее мнению, вместо запрета необходимо научить детей ответственно относиться к использованию гаджетов.

Эксперт сослалась на шведское исследование 2020 года, в котором запрет на использование мобильных телефонов не повлиял на оценки учащихся.