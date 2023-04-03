МИД РК установило ставки консульского сбора за регистрацию документов
В частности, устанавливаются консульские ставки за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния: 25 долларов США; 20 евро; 20 английских фунтов стерлингов; 25 швейцарских франков; 1420 российских рублей; 165 китайских юаней.
При этом в консульствах больше не будут осуществлять регистрация перемены имени, отчества, фамилии и выдавать соответствующие свидетельства, кроме случаев, связанных с вступлением в брак (супружество) и изменением национальности, а также оформление необходимых материалов
Как пояснили в МИД РК, согласно новому порядку заявление о перемене имени, отчества, фамилии подается в любой регистрирующий орган на территории РК по выбору заявителя. За пределами РК загранучреждение РК может лишь принять заявление и документы и направить их в регистрирующий орган на территории РК.
"Данная процедура осуществляется в рамках оформления документов в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением актовых записей, за которую предусмотрена отдельная ставка консульского сбора", - добавили в ведомстве.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 апреля.