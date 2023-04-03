492 акмолинца трудоустроились после обучения по программе "Развитие предпринимательства"

В прошлом году в рамках нацпроекта "Развитие предпринимательства" на краткосрочное обучение направлено 555 человек, количество прошедших обучение составило 511 человек, из них трудоустроено 492, то есть 96,3 %.

Об этом сообщил на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Ерлан Абжатов.



По информации Ерлана Ануарбековича, в прошлом году по востребованным на рынке труда профессиям обучение прошли 179 повара, 80 парикмахеров, 60 машинистов сельскохозяйственного производства, 30 швей, операторы котельной - 28 человек, 27 электрогазосварщиков и 21 воспитателей в дошкольном образовании.

Сообщается, что стоимость краткосрочного обучения в 2022 году составляла для организаций образования и на рабочем месте у работодателя на одного обучающегося в месяц до 46 тысяч тенге, стоимость краткосрочного профессионального обучения на предприятиях и самостоятельных учебных центрах на одного обучающегося до 53 тыс. тенге.

"В этом году запланировано обучить 544 человек по востребованным на рынке труда специальностям, из них: 374 человека по запросу работодателя и 170 человек на рабочем месте у работодателя. Стоимость краткосрочного профобучения в текущем году по решению региональной комиссии составило для организации образования и на рабочем месте у работодателя на одного обучающегося в месяц 64 тысяч тенге, стоимость обучения на предприятиях и самостоятельных учебных центрах на одного обучающегося в месяц 65 тысяч тенге". Ерлан Абжатов

Кроме того, для обучающихся в организациях образования и самостоятельных центрах, предусмотрена стипендия в размере 21787 тенге, оплачивается проезд 4-МРП или 13800 тенге, проживание 5-10 МРП от 17250 до 34500 тенге, медицинский осмотр 6900 тенге, если обучение на рабочем месте у работодателя, то оплачивается только зарплата в размере 20 МРП или 69 000 тенге.

На сегодня, в рамках краткосрочного профессионального обучения обучаются 84 человека по специальностям тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, повара, мастера по маникюру, газоэлектросварщики и другие специальности.

Автор: Алма Байгужина