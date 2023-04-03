Назван топ-10 стран, которые инвестируют в Казахстан

Фото: pixabay

Впервые за последние 10 лет в 2022 году валовый поток приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов. Это на 17,7% больше 2021 года (23,8 млрд долларов), рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в 2012 году было инвестировано в Казахстан 28,9 млрд долларов.

Больше всего инвестировали в страну: Нидерланды – 8,3 млрд долларов,

США – 5,1 млрд долларов,

Швейцария – 2,8 млрд долларов,

Бельгия – 1,6 млрд долларов,

Россия – 1,5 млрд долларов,

Южная Корея – 1,5 млрд долларов,

Китай – 1,4 млрд долларов,

Франция – 770 млн долларов,

Великобритания – 661 млн долларов,

Германия – 469,5 млн долларов. Фото: gov.kz В отраслевом разрезе наибольший приток инвестиций пришелся:

на горнодобывающую промышленность – 12,1 млрд долларов (рост на 25%),

обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд долларов (+2,7%),

оптовую и розничную торговлю – 5,1 млрд долларов (+36%),

профессиональную, научную и техническую деятельности – 1,2 млрд долларов (рост в 2,2 раза),

транспорт и складирование – 1,2 млрд долларов (+13,5%). В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся: на Атыраускую область – 8,3 млрд долларов (рост на 48,3%),

на Алматы – 7,6 млрд долларов (+10,9%),

на Астану – 2,2 млрд долларов (+107,2%),

Восточно-Казахстанскую область – 2,2 млрд долларов (+3,1%),

Актюбинскую область – 1,2 млрд долларов (снижение на 11,2%). 15 марта в Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов.

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