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Назван топ-10 стран, которые инвестируют в Казахстан

время, инвестиции Фото: pixabay
Впервые за последние 10 лет в 2022 году валовый поток приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов. Это на 17,7% больше 2021 года (23,8 млрд долларов), рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в 2012 году было инвестировано в Казахстан 28,9 млрд долларов. 

Больше всего инвестировали в страну:

  • Нидерланды – 8,3 млрд долларов,
  • США – 5,1 млрд долларов,
  • Швейцария – 2,8 млрд долларов,
  • Бельгия – 1,6 млрд долларов,
  • Россия – 1,5 млрд долларов,
  • Южная Корея – 1,5 млрд долларов,
  • Китай – 1,4 млрд долларов,
  • Франция – 770 млн долларов,
  • Великобритания – 661 млн долларов,
  • Германия – 469,5 млн долларов.
Казахстан

Фото: gov.kz

В отраслевом разрезе наибольший приток инвестиций пришелся:

  • на горнодобывающую промышленность – 12,1 млрд долларов (рост на 25%),
  • обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд долларов (+2,7%),
  • оптовую и розничную торговлю – 5,1 млрд долларов (+36%),
  • профессиональную, научную и техническую деятельности – 1,2 млрд долларов (рост в 2,2 раза),
  • транспорт и складирование – 1,2 млрд долларов (+13,5%).

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся:

  • на Атыраускую область – 8,3 млрд долларов (рост на 48,3%),
  • на Алматы – 7,6 млрд долларов (+10,9%),
  • на Астану – 2,2 млрд долларов (+107,2%),
  • Восточно-Казахстанскую область – 2,2 млрд долларов (+3,1%),
  • Актюбинскую область – 1,2 млрд долларов (снижение на 11,2%).

15 марта в Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов. 

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