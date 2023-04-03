Назван топ-10 стран, которые инвестируют в Казахстан
Фото: pixabay
Впервые за последние 10 лет в 2022 году валовый поток приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов. Это на 17,7% больше 2021 года (23,8 млрд долларов), рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.
К примеру, в 2012 году было инвестировано в Казахстан 28,9 млрд долларов.
Больше всего инвестировали в страну:
- Нидерланды – 8,3 млрд долларов,
- США – 5,1 млрд долларов,
- Швейцария – 2,8 млрд долларов,
- Бельгия – 1,6 млрд долларов,
- Россия – 1,5 млрд долларов,
- Южная Корея – 1,5 млрд долларов,
- Китай – 1,4 млрд долларов,
- Франция – 770 млн долларов,
- Великобритания – 661 млн долларов,
- Германия – 469,5 млн долларов.
Фото: gov.kz
В отраслевом разрезе наибольший приток инвестиций пришелся:
- на горнодобывающую промышленность – 12,1 млрд долларов (рост на 25%),
- обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд долларов (+2,7%),
- оптовую и розничную торговлю – 5,1 млрд долларов (+36%),
- профессиональную, научную и техническую деятельности – 1,2 млрд долларов (рост в 2,2 раза),
- транспорт и складирование – 1,2 млрд долларов (+13,5%).
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся:
- на Атыраускую область – 8,3 млрд долларов (рост на 48,3%),
- на Алматы – 7,6 млрд долларов (+10,9%),
- на Астану – 2,2 млрд долларов (+107,2%),
- Восточно-Казахстанскую область – 2,2 млрд долларов (+3,1%),
- Актюбинскую область – 1,2 млрд долларов (снижение на 11,2%).
15 марта в Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов.
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