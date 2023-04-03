Экономический календарь: что ожидает финансовый рынок в первую неделю апреля
На этой неделе решение по базовой ставке примут Австралия и Новая Зеландия, в ряде стран выйдут данные по объемам промышленного производства. Подробнее читайте в еженедельном экономическом календаре.
Понедельник, 3 апреля
В начале недели в США выйдут окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе S&P Global за март, а также данные по расходам на строительство за февраль.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) выйдет в Италии, Франции, Германии, Испании, в целом по Евросоюзу, и в Великобритании.
Самым ожидаемым событием станет - виртуальная встреча ОПЕК+. Напомним, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, начиная с мая 2023 года.
Также, в течение дня ожидается выступление управляющего Федеральной резервной системы Лизы Кук. Она расскажет об экономических перспективах и денежно-кредитной политике США, в ходе встречи организованной Мичиганским университетом.
Вторник, 4 апреля
В этот день финансовые результаты представят компании Acuity Brands Inc. (AYI), MSC Industrial Direct Company (MSM), DLocal Limited (DLO), Novagold Resources (NG) и Lindsay Corporation (LNN).
США поделятся данными по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за февраль, а также статистикой по заводским заказам.
Резервный банк Австралии примет решение по краткосрочным процентным ставкам.
В Великобритании состоится выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла. В США с речью выступит член FOMC Эрик Розенгрен.
Среда, 5 апреля
К середине недели о доходах отчитаются Woodside Energy Group (WDS), ConAgra Brands (CAG) и The Simply Good Foods Company (SMPL). В США ожидается выпуск национального доклада о занятости населения (ADP) за март.
В дополнение к этому будут опубликованы данные по импорту и экспорту в США за февраль, композитный индекс деловой активности S&P Global, и индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере за март.
Также выйдет Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в Еврозоне. Будут опубликованы данные по объёму производственных заказов в Германии, объёмам промышленного производства во Франции и Испании.
Еще, в среду Резервный банк Новой Зеландии озвучит решение по процентной ставке.
Четверг, 6 апреля
Сообщат о доходах Constellation Brands Inc. (STZ), Lamb Weston Holdings (LW), RPM International Inc. (RPM), Levi Strauss & Co. (LEVI) и WD-40 Company (WDFC).
Также выйдут данные по балансу Федеральной резервной системы США и Остатки резервов федеральных резервных банков США.
Пятница, 7 апреля
В конце недели мировые финансовые рынки будут закрыты. В США, большинстве стран Европы, а также в Сингапуре Гонконге, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании праздничный день – отмечается Страстная пятница.