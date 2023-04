Экономический календарь: что ожидает финансовый рынок в первую неделю апреля

Главными событиями для фондового рынка в ближайшие дни станет встреча членов ОПЕК и выход важных экономических данных по странам. В пятницу рынки будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы, передает Zakon.kz.

На этой неделе решение по базовой ставке примут Австралия и Новая Зеландия, в ряде стран выйдут данные по объемам промышленного производства. Подробнее читайте в еженедельном экономическом календаре.

Понедельник, 3 апреля

В начале недели в США выйдут окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе S&P Global за март, а также данные по расходам на строительство за февраль.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) выйдет в Италии, Франции, Германии, Испании, в целом по Евросоюзу, и в Великобритании.

Самым ожидаемым событием станет - виртуальная встреча ОПЕК+. Напомним, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, начиная с мая 2023 года.

Также, в течение дня ожидается выступление управляющего Федеральной резервной системы Лизы Кук. Она расскажет об экономических перспективах и денежно-кредитной политике США, в ходе встречи организованной Мичиганским университетом.

Вторник, 4 апреля

В этот день финансовые результаты представят компании Acuity Brands Inc. (AYI), MSC Industrial Direct Company (MSM), DLocal Limited (DLO), Novagold Resources (NG) и Lindsay Corporation (LNN).

США поделятся данными по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за февраль, а также статистикой по заводским заказам.

Резервный банк Австралии примет решение по краткосрочным процентным ставкам.

В Великобритании состоится выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла. В США с речью выступит член FOMC Эрик Розенгрен.

Среда, 5 апреля

К середине недели о доходах отчитаются Woodside Energy Group (WDS), ConAgra Brands (CAG) и The Simply Good Foods Company (SMPL). В США ожидается выпуск национального доклада о занятости населения (ADP) за март.

В дополнение к этому будут опубликованы данные по импорту и экспорту в США за февраль, композитный индекс деловой активности S&P Global, и индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере за март.

Также выйдет Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в Еврозоне. Будут опубликованы данные по объёму производственных заказов в Германии, объёмам промышленного производства во Франции и Испании.

Еще, в среду Резервный банк Новой Зеландии озвучит решение по процентной ставке.

Четверг, 6 апреля

Сообщат о доходах Constellation Brands Inc. (STZ), Lamb Weston Holdings (LW), RPM International Inc. (RPM), Levi Strauss & Co. (LEVI) и WD-40 Company (WDFC).

Также выйдут данные по балансу Федеральной резервной системы США и Остатки резервов федеральных резервных банков США.

Пятница, 7 апреля

В конце недели мировые финансовые рынки будут закрыты. В США, большинстве стран Европы, а также в Сингапуре Гонконге, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании праздничный день – отмечается Страстная пятница.