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Сильный ветер ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Сильный ветер ожидается в Казахстане в ближайшие три дня Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 – 6 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", циклон из Средиземного моря принесет в западные и южные регионы Казахстана дождь. В горных районах юго-востока ожидаются осадки.

5 и 6 апреля на юге, юго-востоке страны – дождь, возможен снег.

6 апреля на северо-западе, севере Казахстана так же дожди.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока – туман.

Повышение или понижение температуры по всей стране не ожидается.

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