Курс доллара немного снизился на торгах 3 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,83 тенге, cнизившись на 1,87 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил тенге 65,21 (-0,49) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 491,64 тенге, рубля – 5,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-454 тенге, евро – по 486-494 тенге, российские рубли – по 5,7-6 тенге.

Нефть дорожает. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличилась на 4,89%, до 79,37 доллара.

