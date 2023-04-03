Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Насколько увеличены бюджеты районных акиматов Алматы

Насколько увеличены бюджеты районных акиматов Алматы Фото: Zakon.kz
С 1 апреля 2023 года районные акиматы Алматы начинают самостоятельно вести работы по текущему ремонту дорог и инженерных сетей, оказанию соцподдержки уязвимым слоям населения, подушевому финансированию дошкольных организаций, творческих кружков и спортивных секций, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении городского ведомства, наряду с новыми функциями в акиматы восьми районов переданы более 73,5 млрд тенге (Алатауский – 17 млрд тенге, Алмалинский – 5,9 млрд тенге, Ауэзовский – 13,3 млрд тенге, Бостандыкский – 7,5 млрд тенге, Жетысуский – 7,9 млрд тенге, Медеуский – 7 млрд тенге, Наурызбайский – 5,6 млрд тенге, Турксибский – 9 млрд тенге).

В акимате уточнили, что до принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы, в том числе на благоустройство, уборку, озеленение и др.

"Передача новых функций в районные акиматы и выделение дополнительного финансирования будет способствовать оперативному принятию решений на местах, обеспечит эффективное распределение бюджетных средств, исходя из потребностей населения каждого района и позволит вести дальнейший контроль исполнения данных услуг".Пресс-служба акимата Алматы

В целях основательного закрепления децентрализации функций местного самоуправления 30 декабря 2022 года были внесены поправки в Бюджетный кодекс РК в части передачи 15 функций районным акиматам:

  1. дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения;
  2. реализация подушевого нормативного финансирования спортивных секций;
  3. текущий ремонт автомобильных дорог;
  4. жилищная помощь;
  5. государственная адресная социальная помощь;
  6. социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;
  7. социальная помощь и социальное обеспечение;
  8. социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства;
  9. социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
  10. социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;
  11. обеспечение занятости населения;
  12. государственная адресная социальная помощь;
  13. реализация прочих услуг в области социальной помощи и социального обеспечения, в том числе размещение государственного социального заказа;
  14. проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения находящихся в коммунальной собственности;
  15. инвентаризация жилищного фонда.

Кроме того, в рамках децентрализации в районные акиматы переданы функции управления занятости и социальных программ в части социальной защиты социально-уязвимых слоев населения.

Это позволит сократить сроки оказания услуг по выплате пособий, обеспечит полный охват нуждающихся каждого района и предоставит жителям возможность получать услуги в районе проживания.

"В связи с передачей новых функций увеличена штатная численность районных акиматов на 152 специалиста, из них 56 (по 7 в каждый из 8 районов) – это дополнительные штатные единицы, 96 сотрудников перешли из управлений в акиматы районов после перераспределения функций".Пресс-служба акимата Алматы

Читайте также

Курс доллара немного снизился на торгах 3 апреля

Экономический календарь: что ожидает финансовый рынок в первую неделю апреля

Назван топ-10 стран, которые инвестируют в Казахстан

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Штормовое на понедельник: гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления