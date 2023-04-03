Насколько увеличены бюджеты районных акиматов Алматы

С 1 апреля 2023 года районные акиматы Алматы начинают самостоятельно вести работы по текущему ремонту дорог и инженерных сетей, оказанию соцподдержки уязвимым слоям населения, подушевому финансированию дошкольных организаций, творческих кружков и спортивных секций, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении городского ведомства, наряду с новыми функциями в акиматы восьми районов переданы более 73,5 млрд тенге (Алатауский – 17 млрд тенге, Алмалинский – 5,9 млрд тенге, Ауэзовский – 13,3 млрд тенге, Бостандыкский – 7,5 млрд тенге, Жетысуский – 7,9 млрд тенге, Медеуский – 7 млрд тенге, Наурызбайский – 5,6 млрд тенге, Турксибский – 9 млрд тенге).

В акимате уточнили, что до принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы, в том числе на благоустройство, уборку, озеленение и др.

"Передача новых функций в районные акиматы и выделение дополнительного финансирования будет способствовать оперативному принятию решений на местах, обеспечит эффективное распределение бюджетных средств, исходя из потребностей населения каждого района и позволит вести дальнейший контроль исполнения данных услуг". Пресс-служба акимата Алматы

В целях основательного закрепления децентрализации функций местного самоуправления 30 декабря 2022 года были внесены поправки в Бюджетный кодекс РК в части передачи 15 функций районным акиматам:

дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения; реализация подушевого нормативного финансирования спортивных секций; текущий ремонт автомобильных дорог; жилищная помощь; государственная адресная социальная помощь; социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов; социальная помощь и социальное обеспечение; социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства; социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью; обеспечение занятости населения; государственная адресная социальная помощь; реализация прочих услуг в области социальной помощи и социального обеспечения, в том числе размещение государственного социального заказа; проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения находящихся в коммунальной собственности; инвентаризация жилищного фонда.

Кроме того, в рамках децентрализации в районные акиматы переданы функции управления занятости и социальных программ в части социальной защиты социально-уязвимых слоев населения.

Это позволит сократить сроки оказания услуг по выплате пособий, обеспечит полный охват нуждающихся каждого района и предоставит жителям возможность получать услуги в районе проживания.