Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Узбекистанцев предупредили об опасности еще одного лекарства

лаборатория Фото: pixabay
В Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана предупредили об опасности препарата испанского производства, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве страны отозвали препарат "ТУТУКОН НЕО раствор для приема внутрь 250 мл", от испанского производителя S.A. Laboratorio Miquel Y Garriga.

Отзыв коснулся серий, которые произвели с нарушением требований надлежащей производственной практики – GMP по решению испанского агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AEMPS)".

Ранее в центре предупредили о медицинском продукте Tetracycline Hydrochloride Ophthalmic Ointment USP 1% (мазь тетрациклина гидрохлорида USP 1%), которая применяется в офтальмологии. Препарат показал некоторые необычные особенности при отборе проб в разных странах.

В Узбекистане в декабре 2022 года зафиксировали множественные случаи гибели детей после приема сиропа от кашля индийского производства.

Официально зарегистрировали 20 детских смертей. У всех погибших развилась почечная недостаточность. Выяснилось, что в партии сиропа "Док-1 Макс" уровень токсичного этиленгликоля превышал норму в 300 раз.

В начале февраля антикоррупционная служба Узбекистана сообщила об аресте бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. Вместе с ним арестовали чиновников фармагентства и Госцентра экспертизы и стандартизации лекарственных средств.

Читайте также

Парижане проголосовали за запрет езды на электросамокатах

В США поколение Z выбирает кнопочные телефоны

Во Франции известных блогеров обяжут маркировать отфильтрованные фото и видео

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Штормовое на понедельник: гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления