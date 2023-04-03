Узбекистанцев предупредили об опасности еще одного лекарства

В Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана предупредили об опасности препарата испанского производства, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве страны отозвали препарат "ТУТУКОН НЕО раствор для приема внутрь 250 мл", от испанского производителя S.A. Laboratorio Miquel Y Garriga.

Отзыв коснулся серий, которые произвели с нарушением требований надлежащей производственной практики – GMP по решению испанского агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AEMPS)".

Ранее в центре предупредили о медицинском продукте Tetracycline Hydrochloride Ophthalmic Ointment USP 1% (мазь тетрациклина гидрохлорида USP 1%), которая применяется в офтальмологии. Препарат показал некоторые необычные особенности при отборе проб в разных странах.



В Узбекистане в декабре 2022 года зафиксировали множественные случаи гибели детей после приема сиропа от кашля индийского производства.

Официально зарегистрировали 20 детских смертей. У всех погибших развилась почечная недостаточность. Выяснилось, что в партии сиропа "Док-1 Макс" уровень токсичного этиленгликоля превышал норму в 300 раз.

В начале февраля антикоррупционная служба Узбекистана сообщила об аресте бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. Вместе с ним арестовали чиновников фармагентства и Госцентра экспертизы и стандартизации лекарственных средств.