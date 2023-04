Мбаппе отметил юбилей фан-клуба "ПСЖ"

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



На этом мероприятии главная звезда "ПСЖ" и лучший бомбардир ЧМ-2022 выступил с небольшой речью, в котором назвал текущий сезон не лучшим для парижского коллектива. Как известно, столичная команда вылетела из Кубка Франции, и завершила выступления в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв немецкой "Баварии".

Kylian Mbappé attended the 15 year anniversary celebrations of the PSG Ultra group KST. The French star gave a speech acknowledging the disappointment of the fans and promising that the team will do its best to win the League. Hakimi was also present. ✍️✍️@Djaameel56 #PSG🔴🔵🐢 pic.twitter.com/W5yHErG2NF