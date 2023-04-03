В трех областях Казахстана синоптики прогнозируют заморозки 4 апреля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть территории страны все еще будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге, днем на юго-востоке Казахстана с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юге – сильные дожди с грозами.

"По республике на юго-востоке ожидается очень сильный ветер, на юге – пыльная буря, на западе, юго-востоке – туманы. В горных районах Туркестанской области – сильный дождь. В Жетысуской области, ночью в Жамбылской области сохранится очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более", – говорится в сообщении.

Ночью в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской областях сохраняются заморозки 1-6 градусов.

В Астане – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +15+17°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +16+18°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20С.



