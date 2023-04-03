Канат Сухамбеков стал руководителем Управления финансов города Алматы
Канат Сухамбеков родился 17 августа
1992 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по
специальности "международное право".
Сухамбеков имеет опыт работы в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента Республики Казахстан и отделе организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области.
Занимал должность инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.
До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. На этой позиции координировал деятельность отдела инспекторской работы, отдела организационной и контрольной работы, деятельность юридического отдела, финансово-хозяйственного отдела, службы внутреннего аудита.
Ранее в акимате города сообщили, что Нурлан Нургабылов возглавил Управление земельных отношений Алматы.