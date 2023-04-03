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Канат Сухамбеков стал руководителем Управления финансов города Алматы

назначение Фото: акимат города Алматы
Распоряжением акима Алматы руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков. Об этом 3 апреля рассказали в акимате Алматы, сообщает Zakon.kz.

Канат Сухамбеков родился 17 августа 1992 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "международное право".

Сухамбеков имеет опыт работы в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента Республики Казахстан и отделе организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области. 

Занимал должность инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан. 

До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. На этой позиции координировал деятельность отдела инспекторской работы, отдела организационной и контрольной работы, деятельность юридического отдела, финансово-хозяйственного отдела, службы внутреннего аудита.

Ранее в акимате города сообщили, что Нурлан Нургабылов возглавил Управление земельных отношений Алматы. 

 

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