13 перинатальных центров РК обеспечат оборудованием для выявления и профилактики ранней инвалидизации детей

В 13 центрах раннего вмешательства будут выявлять и предупреждать раннюю инвалидизацию детей. Первый такой центр открыли в городе Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно 600 детей раннего возраста с нарушениями развития и рисками их возникновения получат здесь абилитационную и реабилитационную помощь, а также смогут пройти диагностическое аудиологическое обследование и ЭЭГ головного мозга на новейшем оборудовании.





Фото: пресс-служба фонда "Қазақстан халқына"





С малышами будет работать мультидисциплинарная команда специалистов, состоящая из врачей-реабилитологов, неврологов, инструкторов ЛФК, эрготерапевтов, логопедов и дефектологов. Для основного состава специалистов организовали обучение.

"Центр раннего вмешательства будет принимать детей с такими диагнозами как: недоношенность, церебральный паралич, синдром Дауна, врожденные пороки развития, родовые травмы, поражения центральной нервной системы, прогрессирующая мышечная дистрофия и другие. Основная цель работы центра – профилактика инвалидизации детей. Поэтому так важно с первых месяцев жизни ребенка оказать ему квалифицированную комплексную помощь". главный врач Реабилитационного центра №2 Айгуль Сапаргалиева

Центр раннего вмешательства создан в рамках благотворительного проекта "Оснащение центров раннего вмешательства", реализуемого фондом "Қазақстан халқына" совместно с фондами "Қамқорлық қоры" и "Samruk-Kazyna Trust". Бюджет всего проекта – 1,6 млрд тенге. Центр раннего вмешательства в Шымкенте стал первым из 13 запланированных к открытию центров в Казахстане.





Фото: пресс-служба фонда "Қазақстан халқына"





"В Казахстане остро стоит вопрос необходимости ранней диагностики и ранней абилитационной помощи детям, у которых высокий риск возникновения нарушений. Правильно проводимая диагностика и коррекция с первых месяцев и лет жизни позволяют не только смягчить уже имеющиеся изменения, но и предупредить появление новых нарушений, достичь максимально возможного для каждого ребенка качества жизни. В 13 центрах, которые откроются по всей стране мы оснащаем их самым современным оборудованием и обучаем местных специалистов. Данные центры станут стандартным образцом для открытия подобных центров в других больницах регионов". председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев





Фото: пресс-служба фонда "Қазақстан халқына"

Инициатор проекта "Қамқорлық Қоры" осуществил организацию обучения специалистов.



Фонд "Қазақстан халқына" и единый оператор благотворительной деятельности группы компаний АО "Самрук-Қазына" – фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" – профинансировали закуп медицинского оборудования.

Министерство труда и социальной защиты населения осуществляет координацию работы региональных управлений занятости и социальных программ в вопросах реализации проекта.

Акиматы проводят работу по подбору инфраструктуры, финансирования ремонта, подбору кадров для работы в центрах.





Фото: пресс-служба фонда "Қазақстан халқына"





Создание 13 центров раннего вмешательства планируется в региональных больницах и перинатальных центрах Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Шымкент и Алматы.