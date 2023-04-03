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Законодательство РК

В Актобе полицейские задержали пьяного водителя маршрутного автобуса

форма Фото: polisia.kz
Инцидент произошел 2 апреля на пересечении улиц Мира и Тургенева. Как рассказали в пресс-службе ДП региона, водитель своим поведением вызвал подозрение у сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Как показало медицинское освидетельствование, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено административное производство по части первой статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

"Водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Автобус водворен на специальную штрафную стоянку. Материал направлен на рассмотрение в административный суд", – говорится в сообщении.

Также в отношение механика автопарка составлен административный протокол по статье 619 ч.1 КоАП РК "Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения".

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