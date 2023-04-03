В Актобе полицейские задержали пьяного водителя маршрутного автобуса

Фото: polisia.kz

Инцидент произошел 2 апреля на пересечении улиц Мира и Тургенева. Как рассказали в пресс-службе ДП региона, водитель своим поведением вызвал подозрение у сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Как показало медицинское освидетельствование, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное производство по части первой статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". "Водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Автобус водворен на специальную штрафную стоянку. Материал направлен на рассмотрение в административный суд", – говорится в сообщении. Также в отношение механика автопарка составлен административный протокол по статье 619 ч.1 КоАП РК "Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения". Ранее сообщалось, что в Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля. Читайте также Кудебаев официально границу не пересекал – Погранслужба РК

Следите за новостями zakon.kz в: