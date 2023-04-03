В Малайзии приняли закон об отмене обязательной смертной казни

Парламент Малайзии в понедельник принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет портал Star, к смертной казне в стране приговаривали за 11 видов тяжких преступлений, включая убийство, незаконный оборот наркотиков, терроризм, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В случае, если вина доказана, смертная казнь назначалась независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор.

Отмечается, что правительство Малайзии в 2018 ввело мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение. За это время к обязательной смертной казни были осуждены более 1300 осужденных и теперь они получают право на пересмотр дела.

"Смертная казнь по-прежнему сохраняется в некоторых случаях. Но теперь мы доверим высшим судебным органам принятие этого решения по их усмотрению". Замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх

По его словам, статистика по всему миру показала, что "отсутствие смертной казни не всегда означает повышение уровня преступности в стране".

Согласно информации портала, правительство Малайзии провело встречи с семьями жертв убийств, чтобы узнать их мнение о законопроекте. Сингх отметил, что в принятии решения учитывались такие факторы, как чувства семей жертв, соразмерность смертной казни преступлению, а также основные права человека.

Ранее поправки в закон о смертной казни вступили в силу в Беларуси.

