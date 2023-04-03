Ситуация в Украине: Зеленский посетил раненых и вручил им награды, МИД РК озвучил позицию по Украине

Фото: president.gov.ua

На Черниговщине президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых военных и вручил им награды, сообщает Zakon.kz.

Гражданские лица, осужденные по политическим мотивам, и российские военнослужащие подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны сотрудников украинских спецслужб, заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ЛНР Виктория Сердюкова.

Оба фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, впервые представ перед Пролетарским районным судом Тулы, частично признали свою вину, сообщили РИА Новости в суде.

Потери Украины в сфере культуры составляют 7 млрд евро, написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

Украина выдвинет свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО на период с 2025 по 2029 год, сообщила в интервью замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело об убийстве военкора Татарского переквалифицировано на более тяжкую статью - о теракте, сообщил СК.

Дания передаст Украине энергетическое оборудование весом 40 тонн, сообщает министерство климата, энергетики и коммунальных услуг страны.

Позиция Казахстана заключается в том, что территориальная целостность государств должна соблюдаться на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины, заявил замминистра иностранных дел Роман Василенко в интервью Deutsche Welle.

Страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 млрд евро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в размещении ядерного вооружения России, которые требовали бы какого-либо ответа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Россия передала украинской стороне раненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Норвегия и Дания передадут Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов, сообщает норвежское министерство обороны.



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