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В Карагандинской области в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом

заболевания Фото: pixabay
Тошноту, потерю аппетита, усталость, жар и пожелтение кожи уже зафиксировали у 27 карагандинцев, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", в прошлом году было лишь 5 случаев. Среди заболевших желтухой немало детей. Санврачи связывают тревожный скачок с тем, что люди стали реже мыть руки.

Специалисты предупреждают: на место одного заболевания всегда может прийти другое. И расслабляться после коронавируса не стоит. К слову, один зараженный подхватил опасную форму гепатита, сделав пирсинг.

"Самый действенный вид профилактики – это вакцинация. Соблюдать меры индивидуальной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивать проточной водой, употреблять либо бутилированную, либо кипяченую воду. А также выполнять пирсинг, педикюр, маникюр, татуаж в салонах лицензированных". Специалист Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Марина Гера

Ранее сообщалось, что в Алматы выявили 73 случая заболевания корью. Больше всего больных среди детей и подростков, из-за чего в городе вводят эпидограничения в детских садах и школах.

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