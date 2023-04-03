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Последний фильм по франшизе "Индианы Джонса" покажут на Каннском фестивале

фильм Фото: скриншот видео
На Каннском кинофестивале покажут последний фильм по франшизе "Индианы Джонса" с Харрисоном Фордом в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте мероприятия, фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы", ради которой Форд вернулся к своей культовой роли искателя сокровищ Индианы Джонса, выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

Уточняется, что в пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между "Последним крестовым походом" (1989) и "Королевством хрустального черепа" (2008).

Просмотр запланирован на 18 мая.

Ранее сообщалось, что болгарский актер Христо Живков, сыгравший в кинокартине "Страсти Христовы" Иоанна Богослова, скончался от рака.

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