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Как научить ребенка правильно падать с самоката

советы, врач Фото: pixabay
Травматолог-ортопед Елена Плигина рассказала, как научить ребенка правильно группироваться при падении, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что, правильно сгруппировавшись, можно избежать разных травм и переломов конечностей.

"Для безопасного приземления необходимо согнуть локти и колени, локти при этом должны быть прижаты к туловищу", – сказала Плигина "Газете.Ru".

Кроме того, перед первой поездкой ребенка нужно обучить тормозить. Важно объяснить, что самокат не нужно останавливать ногами, а следует использовать предусмотренный конструкцией тормоз. Помимо этого необходимо уметь управлять самокатом на поворотах и уклоняться от препятствий.

Отмечается, что купить первое транспортное средство можно в возрасте от 2 лет, когда ребенок уже уверенно ходит. А на двухколесный самокат пересаживаться лучше с четырех-пяти лет, рекомендует специалист. Она также отметила, что ребенок должен кататься только в сопровождении взрослых. При этом не стоит пренебрегать защитной экипировкой – шлемом, налокотниками, наколенниками и перчатками без пальцев.

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