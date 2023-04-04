Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В трех областях Казахстана поезда задержались из-за коров и лошадей

ДТП Фото: pixabay
Четыре коровы и три лошади попали под поезда на выходных в Павлодарской, Абайской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.

Машинистам, пишет Pavlodarnews.kz, в 5 случаях пришлось экстренно тормозить.

"Сразу два случая произошло в Павлодарской области на перегонах Май – Жумыскер и Жумыскер – Коктобе. Две коровы попали под грузовой и пассажирский поезда. Общий период простоя железнодорожного транспорта составил 33 минуты", – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, двух также сбили на перегоне Суыкбулак – РЗД-6 Абайской области. В этом случае машинист также экстренно остановил состав. Три лошади попали под грузовой поезд на перегоне Кызылжар – Женис Карагандинской области, трое домашних животных – на станции Шымкент. Поезда в общем простояли более 20 минут.

На владельцев животных составили административные протоколы по статье 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области поезд столкнулся с автомобилем.

Читайте также

В Караганде на ребенка упали футбольные ворота

В Экибастузе найдено тело пропавшего полгода назад мужчины

В Актобе полицейские задержали пьяного водителя маршрутного автобуса

Елена Беляева
Абайская область Карагандинская область Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Сменился глава "Самрук-Қазына"
Сменился глава "Самрук-Қазына"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления