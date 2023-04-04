В трех областях Казахстана поезда задержались из-за коров и лошадей

Четыре коровы и три лошади попали под поезда на выходных в Павлодарской, Абайской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.

Машинистам, пишет Pavlodarnews.kz, в 5 случаях пришлось экстренно тормозить.

"Сразу два случая произошло в Павлодарской области на перегонах Май – Жумыскер и Жумыскер – Коктобе. Две коровы попали под грузовой и пассажирский поезда. Общий период простоя железнодорожного транспорта составил 33 минуты", – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, двух также сбили на перегоне Суыкбулак – РЗД-6 Абайской области. В этом случае машинист также экстренно остановил состав. Три лошади попали под грузовой поезд на перегоне Кызылжар – Женис Карагандинской области, трое домашних животных – на станции Шымкент. Поезда в общем простояли более 20 минут.

На владельцев животных составили административные протоколы по статье 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области поезд столкнулся с автомобилем.