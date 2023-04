Спасенные из под завалов в Турции младенец и мать нашли друг друга спустя 1,5 месяца

В минувшую субботу, спустя почти два месяца после землетрясения, трехмесячная Ветин Бегдас смогла воссоединиться с мамой. Считалось, что спасенная в феврали из под завалов дома малышка осталась сиротой. Но проведенный ДНК-тест показал, что мама младенца, так же найденная спасателями, проходит лечение в одной из клиник, передает Anadolu.

Отец и два брата малышки погибли при обрушении дома. Ветин, которой на тот момент было два месяца, провела под завалами шесть суток. Ее обнаружили спасатели.

A baby was reunited with her mother, 54 days after being rescued from the rubble in quake-hit southern Türkiye https://t.co/wDCBl72kgH pic.twitter.com/HpZqAp38rE