Спасенные из под завалов в Турции младенец и мать нашли друг друга спустя 1,5 месяца

Двухмесячная Ветин Бегдас провела под завалами шесть суток, после чего ее нашли живой спасатели. Спустя еще полтора месяца удалось найти живой ее маму, сообщает Zakon.kz.

В минувшую субботу, спустя почти два месяца после землетрясения, трехмесячная Ветин Бегдас смогла воссоединиться с мамой. Считалось, что спасенная в феврали из под завалов дома малышка осталась сиротой. Но проведенный ДНК-тест показал, что мама младенца, так же найденная спасателями, проходит лечение в одной из клиник, передает Anadolu.

"Ребенок — настоящее чудо. Тот факт, что она выжила и у нее не было проблем со здоровьем, тронул нас до глубины души". Дерья Яник, министр по делам семьи и социальных служб

Отец и два брата малышки погибли при обрушении дома. Ветин, которой на тот момент было два месяца, провела под завалами шесть суток. Ее обнаружили спасатели.





A baby was reunited with her mother, 54 days after being rescued from the rubble in quake-hit southern Türkiye https://t.co/wDCBl72kgH pic.twitter.com/HpZqAp38rE — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 3, 2023

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии произошло рано утром шестого февраля. Магнитуда подземных толчков составила 7,7. В Турции обрушились десятки зданий. Под завалами погибли порядка 50 тысяч жителей.

Казахстан направил спасателей и медиков для помощи турецким коллегам. Как проходила спасательная операция в турецких провинциях рассказали казахстанские сотрудники МЧС.

