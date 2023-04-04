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Спасенные из-под завалов в Турции младенец и мать нашли друг друга спустя 1,5 месяца

Спасенные из под завалов в Турции младенец и мать нашли друг друга спустя 1,5 месяца Фото: Тwitter/anadoluagency
Двухмесячная Ветин Бегдас провела под завалами шесть суток, после чего ее нашли живой спасатели. Спустя еще полтора месяца удалось найти живой ее маму, сообщает Zakon.kz.

В минувшую субботу, спустя почти два месяца после землетрясения, Ветин Бегдас смогла воссоединиться с мамой. Считалось, что спасенная в феврале из-под завалов дома малышка осталась сиротой. Но проведенный ДНК-тест показал, что мама младенца, так же найденная спасателями, проходит лечение в одной из клиник, передает Anadolu.

"Ребенок — настоящее чудо. Тот факт, что она выжила и у нее не было проблем со здоровьем, тронул нас до глубины души". Дерья Яник, министр по делам семьи и социальных служб

Отец и два брата малышки погибли при обрушении дома. Ветин, которой на тот момент было два месяца, провела под завалами шесть суток. Ее обнаружили спасатели.


Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии произошло рано утром шестого февраля. Магнитуда подземных толчков составила 7,7. В Турции обрушились десятки зданий. Под завалами погибли порядка 50 тысяч жителей.

Казахстан направил спасателей и медиков для помощи турецким коллегам. Как проходила спасательная операция в турецких провинциях, рассказали казахстанские сотрудники МЧС.

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