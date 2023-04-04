На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки

На встречу 26-летнего мужчину школьники пригласили в переписке, когда узнали о его "нескромных" желаниях, которые тот присылал 12-летней девочке, сообщает Zakon.kz.

Видео с места встречи подростков и мужчины появилось в пабликах Петропавловска. Как пишут авторы постов, на кадрах "ловля на живца".





"На видео молодой человек, примерно 25 лет, который пришел на свидание к совсем еще юнной девочке, из переписки о его нескромных желаниях узнали дворовые ребята", – сказано в подписи к видео.

Сначала мужчина, ожидавший увидеть при встрече девочку, пытался бежать. Но его нагнали у опорного пункта полиции.

"31 марта учащийся одной из школ областного центра создал фейковый аккаунт от имени несовершеннолетней девушки. В ходе переписки с этого аккаунта он назначил встречу с 26-летним жителем Петропавловска, на которую подросток прибыл с друзьями. Между мужчиной и несовершеннолетними началась словесная перепалка. В ходе разбирательств были вызваны сотрудники полиции" Пресс-служба ДП СКО

Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции Петропавловска.

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