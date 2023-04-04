В Казахстане введут государственное регулирование оптовых цен на нефтепродукты
Поправки предусматривают, что госрегулирование также устанавливается на оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций.
В обосновании говорится, что в Казахстане ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов во время уборочных работ, в связи с чем некоторые оптовые поставщики устанавливают оптовые цены вплотную к розничным ценам.
Так, некоторые оптовые поставщики – посредники начали предлагать дизельное топливо по завышенным оптовым ценам 400-450 тенге за литр на заводе без учета транспортных расходов, расходов нефтебазы и операционных расходов АЗС.
Также говорится, что проект разработан для обеспечения закупа нефтепродуктов у ресурсодержателей на АЗС по выгодным ценам, а также для стабилизации цен на рынке ГСМ и недопущению дефицита нефтепродуктов в стране.
Определена формула, по которой будут рассчитывать предельные оптовые цены, а также порядок установления предельных оптовых и розничных цен.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.