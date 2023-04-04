В Казахстане введут государственное регулирование оптовых цен на нефтепродукты

Министерство энергетики разработало поправки в Правила определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают, что госрегулирование также устанавливается на оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций.

В обосновании говорится, что в Казахстане ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов во время уборочных работ, в связи с чем некоторые оптовые поставщики устанавливают оптовые цены вплотную к розничным ценам.

Так, некоторые оптовые поставщики – посредники начали предлагать дизельное топливо по завышенным оптовым ценам 400-450 тенге за литр на заводе без учета транспортных расходов, расходов нефтебазы и операционных расходов АЗС.

Также говорится, что проект разработан для обеспечения закупа нефтепродуктов у ресурсодержателей на АЗС по выгодным ценам, а также для стабилизации цен на рынке ГСМ и недопущению дефицита нефтепродуктов в стране.

Определена формула, по которой будут рассчитывать предельные оптовые цены, а также порядок установления предельных оптовых и розничных цен.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.