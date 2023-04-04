В матче за звание чемпиона мира по шахматам победит Казахстан

С 7 апреля по 1 мая Астана станет столицей не только Казахстана, но и всего шахматного мира. Произойдет это благодаря матчу за звание чемпиона мира по шахматам. За главный трофей сразятся выступающий под флагом ФИДЕ Ян Непомнящий и представитель КНР Дин Лижэнь.

В ходе матча определится новый, 17-й, чемпион мира по шахматам.



16-й чемпион мира – норвежец Магнус Карлсен (2852) – 10 лет удерживал первенство, но в октябре 2022 года отказался защищать свой титул. Первоначально он должен был встретиться с победителем турнира – Яном Непомнящим, занимающим сейчас вторую строчку (2795) в мировом рейтинге ФИДЕ. После этого право сразиться за шахматную корону автоматически перешло к Дину Лижэню, занявшему на турнире второе место и стоящему на третьей строчке мирового рейтинга (2788) ФИДЕ.

Данный расклад уже обещает сенсацию, так как вне зависимости от исхода матча мир узнает имя нового, 17-го, чемпиона мира по шахматам. Интриги добавляет и то, что впервые за главный титул в одной из самых популярных игр на планете принимает участие представитель Китая. Это, безусловно, обеспечит пристальное внимание к матчу наших соседей из Поднебесной.

Проведение матча в Астане стало возможным во многом потому, что призовой фонд турнира (а это 2 млн евро) предоставил новый партнер ФИДЕ – компания Freedom Holding Corp. Ранее благодаря Freedom южная столица Казахстана – Алматы – уже принимала чемпионат мира по рапиду и блицу, прошедший с 26 по 28 декабря. Основателем и ключевым владельцем Freedom Holding Corp. является Тимур Турлов, избранный на пост президента Казахстанской федерации шахмат (КФШ) в начале этого года.

Церемония открытия матча пройдет в столичном театре "Астана Балет" 7 апреля 2023 года. Переоценить значение этого матча для Казахстана трудно. И оно даже не в пресловутом повышении узнавания страны и ее столицы за рубежом, что повысит развитие туристического потенциала, а в том, что этот матч реально подарит нашей стране, особенно нашим детям.

Шахматный спорт уже довольно популярен в Казахстане. Работают более 7 тыс. шахматных секций, в которых занимаются более 200 тыс. казахстанцев от 6 до 14 лет, это не говоря уже о взрослых. Ежегодно проводятся детские турниры, открываются шахматные школы. Есть надежда, что шахматы войдут в школьную программу – такую цель поставила перед собой Казахстанская федерация шахмат.

Конечно, главными героями матча в Астане будут Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Но для нас главными все же будут юные шахматисты. Параллельно с чемпионатом пройдет I этап детского Кубка Республики Казахстан по шахматам-2023 среди юношей и девушек до 14 лет. Турнир соберет детей, представляющих все регионы нашей страны. Они получат возможность побывать на семинарах с участием 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и 15-го чемпиона мира Виши Ананда, сразятся с именитыми мастерами за одной доской во время сеансов одновременной игры.

Также для детей и юношей пройдут различные мероприятия с гроссмейстерами Тимуром Гареевым, Даниилом Дубовым и женским гроссмейстером Даной Рейзниеце-Озола, латвийской шахматисткой, сделавшей в своей стране блестящую политическую карьеру. В разные годы она являлась депутатом Латвийского парламента (сейма), а также занимала посты министра экономики (2014-2016) и министра финансов (2016-2019). С 2021 года является управляющим директором Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Еще одним ярким событием станет матч между женской сборной Казахстана и сборной мира. На протяжении трех дней – с 17 по 19 апреля – сильнейшие шахматистки нашей страны сразятся с мировыми лидерами в дисциплинах рапид и блиц.

Мировое первенство в Астане станет дополнительным стимулом для сотен тысяч детей, выбравших своим увлечением эту древнюю игру. Может быть, пройдет 15-20 лет, и за шахматную доску сражаться за корону Каиссы сядет гражданин Казахстана. Тем более что мы все ближе к этой цели: Бибисара Асаубаева уже дважды стала чемпионкой мира по блицу среди взрослых, а Динара Садуакасова – вице-чемпионкой мира в рапиде. В прошлом году семилетняя Малика Зиядин завоевала шахматную корону среди школьников.

Признанием успехов наших шахматистов стало избрание первого вице-президента КФШ Дармена Садвакасова на пост вице-президента Азиатской шахматной федерации в марте этого года.

Сам матч за звание чемпиона мира по шахматам будет состоять из 14 раундов и пройдет на территории гостиницы St. Regis Astana в зале, стилизованном под казахскую юрту. Главным организаторам турнира выступает Международная шахматная федерация (ФИДЕ), со-организаторами – Казахстанская федерация шахмат при поддержке Министерства культуры и спорта РК и акимата Астаны. Билеты на матч можно будет приобрести на сайте https://ticketon.kz. Приходите болеть за нового чемпиона мира и за наших будущих чемпионов!

Автор: Айнур Кисикова