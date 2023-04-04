Смаилов ответил на критику оппозиции в Парламенте

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах заседания правительства РК ответил на вопрос о том, как относится к критике депутатов в свой адрес, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что члены правительства готовы и дальше работать на благо страны. "Это большое доверие главы государства и Парламента, и общества. Поэтому мы будем делать все, чтобы оправдать это доверие. И работать максимально эффективно, насколько это возможно. Критика будет, и это нормально. В Парламенте сейчас шесть партий, естественно, это шесть разных мнений. Я думаю, что любая критика только на пользу. Я думаю, что это будет повышать эффективность нашей работы. Поэтому мы к этому относимся с пониманием и конструктивно". Алихан Смаилов 30 марта Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов нижней палаты: "за" проголосовали 82 мажилисмена;

"против" – семь;

воздержались – восемь. Фракция ОСДП высказалась против его назначения на должность главы Кабмина. Читайте также Асхат Оралов сохранил свой пост Алибек Куантыров остался министром национальной экономики

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